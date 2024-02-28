Агентство по страхованию вкладов оценивает страховую ответственность перед вкладчиками обанкротившегося банка "Гефест" в 181,2 млн рублей, начало выплат запланировано на 13 марта.

Чтобы без проволочек и быстрее принять заявления вкладчиков и быстрее выплатить деньги, агентством будут использоваться банки-агенты, которые отберут на конкурсной основе не позднее 4 марта.

Сегодня стало известно что Банк России отозвал лицензию на деятельность у банка "Гефест"- кредитной организации ООО КБ "Гефест", зарегистрированной в Тверской области.