Агентство по страхованию вкладов оценивает страховую ответственность перед вкладчиками обанкротившегося банка "Гефест" в 181,2 млн рублей, начало выплат запланировано на 13 марта.
Чтобы без проволочек и быстрее принять заявления вкладчиков и быстрее выплатить деньги, агентством будут использоваться банки-агенты, которые отберут на конкурсной основе не позднее 4 марта.
Сегодня стало известно что Банк России отозвал лицензию на деятельность у банка "Гефест"- кредитной организации ООО КБ "Гефест", зарегистрированной в Тверской области.
Стало известно какие технологии получат iPhone 17 и Plus
Компания Apple планирует оснастить iPhone 17 и iPhone 17 Plus OLED-дисплеями с высокой частотой обновления и функцией Always-On Display (AOD).
Франция: импорт сахара из Украины негативно скажется на рынке ЕС
На это влияют не только активные поставки, но и множество льгот, предложенных Киеву.
Объявленной магнитной бури на Земле всё же не было
Информация о начале магнитной бури после трёх вспышек на солнце оказалась преувеличенной.
Владелица кофейни в Люберцах выгнала из заведения участника СВО
В Telegram-канале Следственного комитета России было опубликовано сообщение о том, что владелица кофейни Strong Coffee в Люберцах, Подмосковье, выгнала из заведения участника СВО.