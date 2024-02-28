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Более 181 млн руб. получат вкладчики закрытого
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:46

Более 181 млн руб. получат вкладчики закрытого "Гефеста"

Агентство по страхованию вкладов оценивает страховую ответственность перед вкладчиками обанкротившегося банка "Гефест" в 181,2 млн рублей, начало выплат запланировано на 13 марта.

Чтобы без проволочек и быстрее принять заявления вкладчиков и быстрее выплатить деньги, агентством будут использоваться банки-агенты, которые отберут на конкурсной основе не позднее 4 марта.

Сегодня стало известно что Банк России отозвал лицензию на деятельность у банка "Гефест"- кредитной организации ООО КБ "Гефест", зарегистрированной в Тверской области.

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