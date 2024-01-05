Врач Волкова объяснила, что животные жиры необходимы в рационе в определенном количестве

Врач Екатерина Волкова объяснила, что животные жиры, включая свежее сало, необходимы в рационе в определенном количестве, так как являются хорошим источником ненасыщенных жиров омега-3. Она подчеркнула, что только 20-30% уровня холестерина в организме зависят от питания, и бояться сала из-за этого необоснованно.

Врач также выделила две причины всегда держать сало в холодильнике: оно стимулирует функцию желчного пузыря и является источником жирорастворимых витаминов. Рекомендуется употреблять свежее сало без хлеба, предпочтительно в первой половине дня, в умеренных количествах.

Важно отметить, что свежее сало лучше употреблять скоро после приготовления, так как его вкус может ухудшиться. Копченое сало следует ограничивать, особенно для людей с заболеваниями почек, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, сообщает Российская Газета.