Согласно данным раннего бронирования авиабилетов, спрос россиян на авиаперелеты в страны дальнего зарубежья вырос на 30%. Особенно значительный рост спроса отмечен на направления в Грузию (с увеличением в 7 раз), а также в Беларусь (в 4 раза), Китай и Сербию (в 3 раза). Информацию об этом предоставила пресс-служба сервиса Яндекс. Путешествия.

Причиной увеличения спроса на поездки в страны ближнего зарубежья, включая Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и другие, могут служить незначительные изменения цен на перелеты. Средняя стоимость авиаперелета в дальнее зарубежье из России увеличилась на 7% и составила 57 690 рублей, в то время как перелеты в ближнее зарубежье увеличились на 3% до 30 290 рублей.

ТОП-10 зарубежных направлений, которые лидируют по количеству бронирований авиабилетов на майские праздники, включают такие места, как Стамбул (Турция), Ереван (Армения), Тбилиси (Грузия), Ташкент (Узбекистан), Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Баку (Азербайджан), Алматы (Казахстан), Пекин (Китай) и Белград (Сербия).

Важно отметить, что доля раннего бронирования в перелетах на майские праздники составляет около 20-25%, что означает, что итоговая картина по популярным направлениям и ценам может сильно измениться, сообщает Турпром.