Ученые обнаружили, что одна из самых маленьких рыб в мире издает звук сравнимый по громкости с петардой

Одна из самых маленьких рыб в мире, Danionella cerebrum, имеет размер всего 12 миллиметров. Этот вид рыб обитает в небольших ручьях в Мьянме и обладает самым маленьким известным мозгом среди всех позвоночных.

Ученые из Шарите — Берлинского медицинского университета в Германии исследовали эту рыбу для изучения нейробиологии, но были поражены ее громкостью. Изучив механизм ее звукопроизводства, они обнаружили, что специализированные мышцы, сокращаясь, создают напряжение, что в итоге вызывает удар ребра о плавательный пузырь, производя громкий звук.

Анализ генов показал, что эти мышцы менее устойчивы к утомлению, что позволяет рыбам производить множество ударов подряд. Причина такого поведения рыб пока неясна, но предполагается, что это может быть связано с агрессивным или брачным поведением, особенно у самцов, сообщает Planet Today.