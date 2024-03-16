Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен поддержала мнение властей о том, что возможность отправки войск на Украину может быть рассмотрена. Однако она назвала это возможностью в долгосрочной перспективе.

- Финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать, - отметила Валтонен.

Главным условием для таких радикальных мер она назвала ухудшение обстоятельств в украинском конфликте. Валтонен призвала Запад отнестись к ситуации в таком же ключе и не отрицать категорично такое развитие событий. Пока же страны ЕС не намерены поддерживать отправку своих войск в поддержку Киева, чтобы не обострять отношения с Россией.