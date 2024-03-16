Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен поддержала мнение властей о том, что возможность отправки войск на Украину может быть рассмотрена. Однако она назвала это возможностью в долгосрочной перспективе.
- Финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать, - отметила Валтонен.
Главным условием для таких радикальных мер она назвала ухудшение обстоятельств в украинском конфликте. Валтонен призвала Запад отнестись к ситуации в таком же ключе и не отрицать категорично такое развитие событий. Пока же страны ЕС не намерены поддерживать отправку своих войск в поддержку Киева, чтобы не обострять отношения с Россией.
Орбан пригрозил Брюсселю оккупацией
Премьер считает, что у Венгрии должно быть больше прав в ЕС.
Филиппо обвинил Макрона в большой лжи о ситуации на Украине
Политик потребовал сказать правду об истинном положении вещей.
Аналитики составили рейтинг популярных заграничных направлений для летнего отдыха среди российских туристов
По данным сервиса OneTwoTrip, ведущим направлением стала Турция, в которую планируют отправиться 22,4% путешественников в период с июня по август.
Corendon Airlines планирует начать регулярные полеты из Перми в Анталью в конце мая
Первый рейс запланирован на 22 мая, но билеты доступны только в рамках туристических пакетов.