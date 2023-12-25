Сиквел "Аквамена" начал свой кинопрокат вдвое хуже по сравнению с первой частью

Режиссером вновь является Джеймс Ван, а главную роль исполняет Джейсон Момоа. На предпремьерных просмотрах в четверг фильм собрал всего $4,5 млн в 3 040 кинотеатрах, что существенно меньше, чем $9 млн, собранные оригинальным "Акваменом". Ожидается, что новый фильм за праздничные выходные принесет от 37 до 43 миллионов долларов, что также заметно ниже результатов первой части.

Этот неудачный старт сиквела ставит под вопрос его успех в сравнении с предшественником и другими супергеройскими фильмами. Кроме того, фильм стал заключительным в текущей эпохе DC, так как новые руководители планируют перезапустить Расширенную вселенную DC в 2025 году с фильмом "Супермен: Наследие".

Джейсон Момоа также выразил сомнения относительно своего участия в третьей части "Аквамена". Первая часть франшизы в 2018 году стала кассовым хитом, заработав 335,1 миллиона долларов в Северной Америке и 1,15 миллиарда долларов по всему миру, сообщает Правда.Ру.