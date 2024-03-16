Страны Евросоюза подают запросы в Финляндию, уговаривая принять обратно беженцев. Речь идет о тех, кто с помощью финнов пересек границы осенью 2023 года, пишет издание YLE.
Авторы статьи сообщают, что уже подано более ста запросов. Они касаются лиц, которые подали заявление на получение убежища в Финляндии, а сами в результате уехали в другие страны ЕС. В основном это Норвегия, Исландия и Швейцария.
Учитывая, что финские центры приема беженцев уже не досчитались 230 человек, миграционная служба страны предполагает увеличение количества запросов от других стран.
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