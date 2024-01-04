Учеными найдена древнейшая на Земле окаменелость фотосинтезирующего организма

Обнаружена древнейшая на Земле окаменелость фотосинтезирующего организма, указывающая на появление фотосинтеза минимум 1,7-1,8 млрд лет назад. Палеонтологи изучили отложения древних морских пород в Австралии и обнаружили в них структуры, похожие на тилакоиды цианобактерий.

Открытие продвигает время появления цианобактерий на 1,2 млрд лет, указывая на их возникновение примерно 1,75 млрд лет назад. Найденные окаменелости являются самыми древними свидетельствами фотосинтезирующих организмов на Земле.

Последующие исследования помогут более точно определить момент появления первых организмов, способных использовать солнечную энергию, сообщает ТАСС.