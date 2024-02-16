Исследование аналитического центра компании "Жилфонд" продемонстрировало снижение количества молодых клиентов, покупающих недвижимость. При этом доля клиентов в возрасте, начиная от 35 лет, наоборот, выросла на шесть процентов. Как сообщили эксперты, возрастной сегмент либо улучшает жилищные условия, либо приобретает еще одно жилье.

- На сделки с загородной недвижимостью в структуре сделок сегодня приходится более 10% от общего количества, и эта доля совершенно точно будет расти, - сообщил директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.

По его мнению, увлечение загородной недвижимостью также повлияло на увеличение среднего возраста аудитории.

- На сделки с загородной недвижимостью в структуре сделок сегодня приходится более 10% от общего количества, и эта доля совершенно точно будет расти, - подытожил эксперт.