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Молодых покупателей недвижимости в РФ стало меньше
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:21

Молодых покупателей недвижимости в РФ стало меньше

Исследование аналитического центра компании "Жилфонд" продемонстрировало снижение количества молодых клиентов, покупающих недвижимость. При этом доля клиентов в возрасте, начиная от 35 лет, наоборот, выросла на шесть процентов. Как сообщили эксперты, возрастной сегмент либо улучшает жилищные условия, либо приобретает еще одно жилье.

- На сделки с загородной недвижимостью в структуре сделок сегодня приходится более 10% от общего количества, и эта доля совершенно точно будет расти, - сообщил директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.

По его мнению, увлечение загородной недвижимостью также повлияло на увеличение среднего возраста аудитории.

- На сделки с загородной недвижимостью в структуре сделок сегодня приходится более 10% от общего количества, и эта доля совершенно точно будет расти, - подытожил эксперт.

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