Исследование аналитического центра компании "Жилфонд" продемонстрировало снижение количества молодых клиентов, покупающих недвижимость. При этом доля клиентов в возрасте, начиная от 35 лет, наоборот, выросла на шесть процентов. Как сообщили эксперты, возрастной сегмент либо улучшает жилищные условия, либо приобретает еще одно жилье.
- На сделки с загородной недвижимостью в структуре сделок сегодня приходится более 10% от общего количества, и эта доля совершенно точно будет расти, - сообщил директор компании "Жилфонд" Александр Чернокульский.
По его мнению, увлечение загородной недвижимостью также повлияло на увеличение среднего возраста аудитории.
- На сделки с загородной недвижимостью в структуре сделок сегодня приходится более 10% от общего количества, и эта доля совершенно точно будет расти, - подытожил эксперт.
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