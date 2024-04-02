Сегодня 2 апреля в честь дня единения народов двух стран Президенты России и Беларуси, Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями, сообщает РИА "Новости".

"Хорошую отдачу дает координация усилий в сферах внешней политики, обороны и безопасности. Успешное выполнение согласованных союзных программ обеспечило унификацию законодательства России и Беларуси на важнейших направлениях, создало основу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики, а также для формирования общего социально-экономического пространства", — сказано в поздравлении Владимира Путина.

Отмечается обеими сторонами, что для создания многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства было много сделано двумя странами, вопреки трудной внешней обстановке.