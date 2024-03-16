Во второй день всероссийского голосования на выборах президента РФ в интернете продолжались провокации. О комплексной DDoS-атаках атаке на интернет-сервисы партии "Единая Россия" стало сегодня известно. Кибер-атака хакеров на онлайн-ресурсы партии была отражена IT-специалистами партии и Роскомнадзора.

Кибер-атака была направлена на домене edinros и er. ru. Чтобы преодолеть проблемы работа менее значимых ресурсов была приостановлена, сообщили представители партии.

Ранее IT-специалисты успешно предотвратили массовую атаку на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Успешно противостоять виртуальной агрессси стало возможным во многом благодаря предварительному тестированию системы цифровыми специалистами. DDoS-атаки по статистике в прошлом году насчитывают более 65 тыс. против особо важных ресурсов.