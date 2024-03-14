Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза

Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания. Анализ данных более чем 600 000 человек в Африке и Азии показал, что у 82,8% больных туберкулезом отсутствовал постоянный кашель, а у 62,5% кашель вообще не наблюдался.

Эти результаты, опубликованные в журнале The Lancet Infectious Diseases, указывают на проблему поздней диагностики туберкулеза, что может способствовать распространению инфекции. Более четверти больных не проявляют никаких симптомов, а эта характеристика встречается чаще у женщин. Также обнаружено, что у четверти пациентов без кашля имеется большое количество бактерий в мокроте, что делает их вероятно очень заразными.

Ученые призывают пересмотреть подход к выявлению туберкулеза, сосредотачиваясь на рентгеновском скрининге и разработке новых доступных тестов, особенно в странах с ограниченными ресурсами.

Эти выводы предполагают необходимость изменения текущих практик для более эффективного контроля распространения туберкулеза, сообщает Medical Insider.