Врач Дарья Утюмова подчеркнула, что кофеин снижает усталость, повышает внимание и настроение. Основные источники кофеина — кофе, чай и шоколад, а также энергетические напитки.
Рекомендуемая безопасная ежедневная доза кофеина составляет 150 мг, но индивидуальная чувствительность к нему может изменяться с возрастом.
Кофеин блокирует рецепторы аденозина, подавляя чувство сонливости и повышая уровень нейрогормона дофамина, ответственного за эмоциональное благополучие. Однако употребление больших доз кофеина может вызвать бессонницу, тревожность и другие негативные последствия для здоровья, сообщает Газета.Ру.
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