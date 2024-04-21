Врач Дарья Утюмова подчеркнула, что кофеин снижает усталость, повышает внимание и настроение. Основные источники кофеина — кофе, чай и шоколад, а также энергетические напитки.

Рекомендуемая безопасная ежедневная доза кофеина составляет 150 мг, но индивидуальная чувствительность к нему может изменяться с возрастом.

Кофеин блокирует рецепторы аденозина, подавляя чувство сонливости и повышая уровень нейрогормона дофамина, ответственного за эмоциональное благополучие. Однако употребление больших доз кофеина может вызвать бессонницу, тревожность и другие негативные последствия для здоровья, сообщает Газета.Ру.