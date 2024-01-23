Исследователи выявили, что корица может быть эффективной специей для профилактики болезни Альцгеймера

Корица содержит коричный альдегид и эпикатехин, которые способствуют защите клеток мозга, борются с окислительным стрессом и предотвращают образование амилоидных бляшек и тау-белков, связанных с заболеванием Альцгеймера.
Несмотря на это, большинство исследований проведено на животных, и данные о положительном воздействии корицы на человеческий мозг ограничены. Также отмечается, что чрезмерное потребление корицы может быть вредным из-за содержания кумарина, который может оказывать токсическое воздействие на печень. Рекомендуется употребление корицы в разумных пределах, особенно для чувствительных к кумарину людей, сообщает SM.News.
О гибели 21 военнослужащего в Газе 22 января сообщила армия Израиля
Более 20 израильских военных погибли в ходе столкновений в центральной части сектора Газа, по информации официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.
Из-за распространения фейкового аудиосообщения Байдена обеспокоились в США
После появления фальшивого аудиосообщения, приписываемого президенту США Джо Байдену и предполагающего, что он призывает не участвовать в праймериз, мировые исследователи по дезинформации выразили беспокойство по поводу возможных негативных последствий широкого распространения политических аудиодипфейков.
Пилотный проект по использованию нейросети в лабораторной службе запустят в Москве
В Москве стартует пилотный проект по интеграции искусственного интеллекта в лабораторную службу, с акцентом на жидкостную цитологию.
Крымский оператор раскрыл информацию о подключенных к сети объектах и построенных вышках 4G
В течение 2023 года крымский оператор мобильной связи "Миранда-Медиа", оперирующий также в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, успешно развернул более 2 тыс. сотовых вышек стандарта 4G на указанных территориях.