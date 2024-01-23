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Исследователи выявили, что корица может быть эффективной специей для профилактики болезни Альцгеймера
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:13

Исследователи выявили, что корица может быть эффективной специей для профилактики болезни Альцгеймера

Корица содержит коричный альдегид и эпикатехин, которые способствуют защите клеток мозга, борются с окислительным стрессом и предотвращают образование амилоидных бляшек и тау-белков, связанных с заболеванием Альцгеймера.

Несмотря на это, большинство исследований проведено на животных, и данные о положительном воздействии корицы на человеческий мозг ограничены. Также отмечается, что чрезмерное потребление корицы может быть вредным из-за содержания кумарина, который может оказывать токсическое воздействие на печень. Рекомендуется употребление корицы в разумных пределах, особенно для чувствительных к кумарину людей, сообщает SM.News.

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