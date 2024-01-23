Инжиниринговая компания разработала мобильную электрическую станцию для зарядки электрокаров

Министр правительства Москвы Владислав Овчинский сообщил, что станция мощностью до 125 кВт/ч и временем автономной работы до 8 часов предназначена для зарядки электромобилей в любом месте.

Используя сжатый природный газ, станция минимизирует вредные выбросы и соответствует экологическим стандартам ЕВРО-5. Она обеспечивает 15 зарядных сессий за 15 минут и может быть перемещена в удаленные районы, расширяя зону обслуживания каршеринга и поддерживая бесперебойную работу организаций, использующих электротехнику. Компания также планирует создать опытный образец станции в текущем году и разрабатывает IT-платформу для оптимального использования МЭлС, сообщает РИАМО.