Экологи предупредили о вымирании черноногих кошек в Африке из-за близкородственного скрещивания. Благодаря анализу геномов девяти представителей этого вида, обитающих в различных регионах Южной Африки, Китайские и европейские ученые обнаружили опасные генетические вариации, вызывающие амилоидоз.
Это приводит к смерти 70% черноногих кошек, находящихся в неволе. Низкое генетическое разнообразие и уменьшение популяции в последние 300 тыс. лет создают угрозу вырождения этого вида, сообщает ТАСС.
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