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Экологи предупредили о вымирании черноногих кошек в Африке
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:16

Экологи предупредили о вымирании черноногих кошек в Африке

Экологи предупредили о вымирании черноногих кошек в Африке из-за близкородственного скрещивания. Благодаря анализу геномов девяти представителей этого вида, обитающих в различных регионах Южной Африки, Китайские и европейские ученые обнаружили опасные генетические вариации, вызывающие амилоидоз.

Это приводит к смерти 70% черноногих кошек, находящихся в неволе. Низкое генетическое разнообразие и уменьшение популяции в последние 300 тыс. лет создают угрозу вырождения этого вида, сообщает ТАСС.

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