В западных странах был замечен рост случаев рака кишечника среди молодежи

Колоректальный рак, или рак кишечника, становится все более распространенным среди молодых людей, проживающих в развитых странах. Это вызывает тревогу, поскольку болезнь часто обнаруживается на поздних стадиях, что затрудняет лечение.
Причины данного тренда включают изменения в типе питания, привычки потребления фастфуда, повышенный уровень соли и канцерогенов, а также вредные привычки и неблагоприятная экология. На сегодняшний день рак кишечника диагностируется у пациентов в возрасте моложе 50 лет, и статистика заболеваемости продолжает расти.
Эта форма рака становится на первое место среди мужчин и на второе место среди женщин.
Несмотря на то, что некоторые пациенты могут не соответствовать стереотипам риска, как, например, спортсмены, ученые призывают вести здоровый образ жизни и обращать внимание на предупреждающие симптомы, такие как боли в животе, тошнота, потеря аппетита, рвота, изменения в кале и наличие крови в нем, а также диарея и запор, сообщает МедиаПоток.
Neuralink начал работу над созданием импланта, возвращающего зрение
Neuralink, компания, основанная Илоном Маском в 2016 году, разрабатывает передовые нейротехнологии, направленные на улучшение качества жизни людей.
В Apple сообщили, что не смогли настроить свои смарт-часы на Android
В Apple признались, что не смогли настроить свои смарт-часы Watch для совместимости с устройствами Android из-за технических ограничений, не позволяющих полноценно реализовать все функции устройства.
Эксперт по автомобильной тематике Васильев выделил главную проблему современных автомобилей
Падение качества автомобилей считается естественным процессом, обусловленным несколькими факторами.
Эксперты: весной наибольшим спросом среди российских путешественников пользуются санатории в Кавминводах
По данным национального туроператора "Алеан", 67% туристов, выбирающих оздоровительные программы, предпочитают Кавминводы.