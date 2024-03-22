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В западных странах был замечен рост случаев рака кишечника среди молодежи
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:25

В западных странах был замечен рост случаев рака кишечника среди молодежи

Колоректальный рак, или рак кишечника, становится все более распространенным среди молодых людей, проживающих в развитых странах. Это вызывает тревогу, поскольку болезнь часто обнаруживается на поздних стадиях, что затрудняет лечение.

Причины данного тренда включают изменения в типе питания, привычки потребления фастфуда, повышенный уровень соли и канцерогенов, а также вредные привычки и неблагоприятная экология. На сегодняшний день рак кишечника диагностируется у пациентов в возрасте моложе 50 лет, и статистика заболеваемости продолжает расти.

Эта форма рака становится на первое место среди мужчин и на второе место среди женщин.

Несмотря на то, что некоторые пациенты могут не соответствовать стереотипам риска, как, например, спортсмены, ученые призывают вести здоровый образ жизни и обращать внимание на предупреждающие симптомы, такие как боли в животе, тошнота, потеря аппетита, рвота, изменения в кале и наличие крови в нем, а также диарея и запор, сообщает МедиаПоток.

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