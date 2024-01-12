В Кембридже разрабатывается инновационный метод скрининга ранних стадий рака пищевода с использованием капсульной губки на нитке, известной как "таблетка на нитке".
Исследование BEST4 в больнице Адденбрука включает два этапа: Surveillance для пациентов с предраковым состоянием (ПБ) и Screening для более широкой аудитории старше 55 лет с изжогой. Капсульная губка позволяет более эффективно отслеживать симптомы ПБ, собирая клетки для лабораторных исследований в желудке за 10 минут. Этот метод обещает быть дешевым и менее инвазивным, предоставляя возможность раннего выявления ПБ и предотвращения развития рака пищевода, сообщает Planet Today.
Пенсионер в Великобритании во время пробежки обнаружил на пляже одну из самых больших акул в мире
Великобританский пенсионер, совершавший утреннюю пробежку на пляже Ливерпульского залива, обнаружил 5 января одну из крупнейших акул в мире - тушу гигантской акулы длиной 4,5 метра, выброшенную морем на берег города Уолласи в графстве Мерсисайд. Событие получило огласку благодаря статье Liverpool Echo.
Китайские ученые провели исследование, которое указывает на связь между темным шоколадом и снижением риска развития гипертонии
Китайские ученые из больницы университета Шаосин провели исследование, опубликованное в Scientific Reports, которое указывает на связь между регулярным употреблением темного шоколада и снижением риска развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование включало более 64 тысяч участников, и анализировались их истории болезней и пищевые привычки.
Телеканал СТС и Art Pictures Vision начали съемки продолжения сериала "Молодежка"
В проекте снимаются Влад Канопка, Владимир Зайцев, Игорь Огурцов, Николай Добрынин, Иван Мулин, Макар Запорожский, Иван Жвакин и другие. Спортивная драма под названием "Молодежка. Студенты" будет развивать сюжет вокруг команды студенческой хоккейной лиги "Акулы Политеха".
Ученые сообщают: кофе защищает от Альцгеймера и Паркинсона
Кофе, согласно исследованиям итальянских ученых, проявляет защитный эффект против Альцгеймера и Паркинсона. Опубликованный научный обзор подчеркивает нейропротекторные свойства кофе и его биологически активных соединений.