В Кембридже разрабатывается инновационный метод скрининга ранних стадий рака пищевода с использованием капсульной губки на нитке, известной как "таблетка на нитке".

Исследование BEST4 в больнице Адденбрука включает два этапа: Surveillance для пациентов с предраковым состоянием (ПБ) и Screening для более широкой аудитории старше 55 лет с изжогой. Капсульная губка позволяет более эффективно отслеживать симптомы ПБ, собирая клетки для лабораторных исследований в желудке за 10 минут. Этот метод обещает быть дешевым и менее инвазивным, предоставляя возможность раннего выявления ПБ и предотвращения развития рака пищевода, сообщает Planet Today.