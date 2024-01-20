Школу в Нижнем Тагиле проверят после жалоб детей на осколки стекла в хлебе

Управление образования Нижнего Тагила создало комиссию с целью проведения проверки столовой в одной из местных школ, где, по заявлению детей, были обнаружены осколки стекла в хлебе. На данный момент информации о пострадавших в результате данного инцидента не поступало, как подчеркнули в пресс-службе мэрии.

"Управление образования Нижнего Тагила организовало комиссию для проведения проверки инцидента, произошедшего в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. На текущий момент не поступало обращений в скорую помощь по этому случаю, а также не было обращений к другим медицинским специалистам. Однако управление образования примет все необходимые меры для выяснения деталей произошедшего и проведет дополнительные проверки в других образовательных учреждениях", — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что ситуация находится под контролем главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Инцидент с обнаружением осколков стекла в хлебе был ранее сообщен рядом местных СМИ, сообщает ТАСС.