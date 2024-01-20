Школу в Нижнем Тагиле проверят после жалоб детей на осколки стекла в хлебе

Управление образования Нижнего Тагила создало комиссию с целью проведения проверки столовой в одной из местных школ, где, по заявлению детей, были обнаружены осколки стекла в хлебе. На данный момент информации о пострадавших в результате данного инцидента не поступало, как подчеркнули в пресс-службе мэрии.
"Управление образования Нижнего Тагила организовало комиссию для проведения проверки инцидента, произошедшего в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. На текущий момент не поступало обращений в скорую помощь по этому случаю, а также не было обращений к другим медицинским специалистам. Однако управление образования примет все необходимые меры для выяснения деталей произошедшего и проведет дополнительные проверки в других образовательных учреждениях", — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что ситуация находится под контролем главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
Инцидент с обнаружением осколков стекла в хлебе был ранее сообщен рядом местных СМИ, сообщает ТАСС.
"В ходе процессуальной проверки, направленной на выявление возможных признаков преступления согласно статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), следствие СК разъяснит все обстоятельства".
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