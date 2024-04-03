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Более 100 тыс. человек подписали контракт с Минобороны с начала года
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:06

Более 100 тыс. человек подписали контракт с Минобороны с начала года

Более 100 тыс. человек в России заключили контракт с Министерством обороны с начала 2024 года, сообщили в военном ведомстве.

"С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тысяч человек", — сообщили в ведомстве.

Особенно в последние полторы недели резко увеличилось число желающих поступить на военную службу, в том числе в Москве и других городах.

Только за один день по всей стране в военкоматы приходит 1,7 тысячи человек, а всего за последние 10 дней контракт подписали 10 тысяч человек.

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