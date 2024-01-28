Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 89,5159
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 97,0945
Белоруссия и Россия планируют производство 85-100 легких самолетов к 2030 году
  1. Главная
  2. Страна
  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 22:52

Белоруссия и Россия планируют производство 85-100 легких самолетов к 2030 году

Белоруссия и Россия намерены совместно разработать и произвести два легких самолета к 2026 году, а к 2030 году планируют выпустить от 85 до 100 таких воздушных судов.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.

Он также отметил успешное развитие авиастроения в стране и подчеркнул, что производство будет осуществляться на базе соглашения между ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" Белоруссии и АО "Уральский завод гражданской авиации" России.

Мир

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.

Читать полностью
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

О﻿дин из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.

Читать полностью

Общество

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.

Читать полностью
Захарова: организаторы

Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ

Организ﻿аторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.

Читать полностью

Новости