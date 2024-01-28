Белоруссия и Россия планируют производство 85-100 легких самолетов к 2030 году

Белоруссия и Россия намерены совместно разработать и произвести два легких самолета к 2026 году, а к 2030 году планируют выпустить от 85 до 100 таких воздушных судов.
Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.
Он также отметил успешное развитие авиастроения в стране и подчеркнул, что производство будет осуществляться на базе соглашения между ОАО "558-й авиационный ремонтный завод" Белоруссии и АО "Уральский завод гражданской авиации" России.
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