Страховые пенсии граждан России в 2023 году увеличились на 15% благодаря плановым и дополнительным индексациям. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с докладом в Государственной Думе.

"Мы проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году, с учетом плановой индексации, а также дополнительно проведенной годом ранее, увеличение страховых пенсий составило в общей сложности 15%. Мы также повысили их на 2024 год", — сказал премьер-министр.

Кроме того, в текущем году социальные пенсии вырастут на 7,5%, включая выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. К сожалению, прибавка к пенсии не коснется работающих пенсионеров, представителей силовых ведомств и госслужащих.