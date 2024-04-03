Страховые пенсии граждан России в 2023 году увеличились на 15% благодаря плановым и дополнительным индексациям. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с докладом в Государственной Думе.
"Мы проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году, с учетом плановой индексации, а также дополнительно проведенной годом ранее, увеличение страховых пенсий составило в общей сложности 15%. Мы также повысили их на 2024 год", — сказал премьер-министр.
Кроме того, в текущем году социальные пенсии вырастут на 7,5%, включая выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. К сожалению, прибавка к пенсии не коснется работающих пенсионеров, представителей силовых ведомств и госслужащих.
В Statcounter опубликовали данные о популярности мобильных и десктопных браузеров за март 2024 года
По опубликованным данным, лидером в обоих сегментах оказался Google Chrome, с долей рынка в 65,77% на десктопе и 65,29% на мобильных устройствах.
Apple не собирается покидать европейский рынок
Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями.
Ученые выяснили, что дети дошкольного возраста изобретательнее, чем ChatGPT
Исследование, проведенное американскими психологами под руководством Юнис Ю из Университета в Беркли, показало, что даже передовые модели искусственного интеллекта (ИИ), такие как чат-бот ChatGPT от OpenAI, уступают детям дошкольного возраста в области изобретательности и креативного мышления.
Эксперты проанализировали популярность китайских автомобилей
Китайский рынок автомобилей отличается от российского, с фокусом на электромобилях. Эксперты отмечают высокий спрос на более дорогие модели, особенно электромобили.