Эксперты сообщили, сколько банков могут покинуть российский рынок в 2024 году

Эксперты агентства "Эксперт РА" прогнозируют, что в 2024 году в России до 15 банков могут покинуть рынок, в основном из-за отзыва лицензий. Этот прогноз основан на данных Центробанка России, который уже отозвал лицензии у двух банков в феврале 2024 года.
Несмотря на это, регулятор утверждает, что это лишь "точечные меры", не представляющие начала масштабной реорганизации.
Аналитики отмечают, что консолидация в банковском секторе остается актуальной из-за жесткой конкуренции, технологического отставания и неоднозначных бизнес-моделей. Они прогнозируют дальнейшую реорганизацию, включая слияния активов и приобретение "дочерних" компаний иностранных банков. Кроме того, эксперты отмечают, что отзывы лицензий могут затронуть банки вне топ-100, которые имеют ограниченные точки роста и подвержены рискам регулирования и надзора, сообщает РИА Новости.
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