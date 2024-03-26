Врач Рязанцев выделил основные причины хруста в области позвоночника

Хирург и травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев указал на слабость мышечного корсета, а также на нарушения функционального характера, такие как грыжи и протрузии, которые могут быть косвенными признаками артроза.
Хруст и щелчки в суставах являются распространённым явлением, отмечает специалист. Особенно часто они встречаются у молодых девушек с худощавым телосложением. Эти звуки обусловлены механическим соприкосновением поверхностей суставов во время движения. Врач подчеркнул, что в организме существует множество мест, где сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, и в процессе движения они могут тереться, соскальзывать или перескакивать между собой, сообщает RT.
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Увеличение объема оперативной памяти необходимо для обеспечения работы искусственного интеллекта (ИИ) на устройствах.
Apple разработала новое устройство для виртуального рисования - Apple Pencil третьего поколения
Согласно информации от издания MacRumors, стилус Apple Pencil третьего поколения будет совместим не только с iPad, но и с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro.
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В программе "О самом главном" врач Александр Мясников развеял мифы о гастрите и язве желудка. Гастрит и язва вызываются хронической инфекцией, бактерией Helicobacter pylori, и не зависят от питания.
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