Врач Рязанцев выделил основные причины хруста в области позвоночника

Хирург и травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев указал на слабость мышечного корсета, а также на нарушения функционального характера, такие как грыжи и протрузии, которые могут быть косвенными признаками артроза.

Хруст и щелчки в суставах являются распространённым явлением, отмечает специалист. Особенно часто они встречаются у молодых девушек с худощавым телосложением. Эти звуки обусловлены механическим соприкосновением поверхностей суставов во время движения. Врач подчеркнул, что в организме существует множество мест, где сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, и в процессе движения они могут тереться, соскальзывать или перескакивать между собой, сообщает RT.