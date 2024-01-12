Автоэксперт Мосеев прогнозирует снижение цен на китайские автомобили в России

По мнению Олега Мосеева, основателя проекта "Автомаркетолог", китайским автопроизводителям придется бороться за потребителя, применяя стратегию снижения цен. Согласно эксперту, с учетом отсутствия дефицита и необходимости увеличения продаж, производителям придется либо снижать цены, либо корректировать свои планы на будущее.

Он предполагает, что в первом квартале текущего года ожидается увеличение скидок от дилеров на китайские автомобили, а во втором квартале возможна корректировка цен со стороны дистрибьюторов, при условии отсутствия значительного изменения валютного курса. Этот прогноз основан на наблюдениях за снижением цен китайских автопроизводителей в конце прошлого года, включая Chery, Changan, JAC, Haval, Geely, Omoda, а также некоторые марки, снизившие цены до 499 тысяч рублей на свои модели, например, JAC, сообщает Российская Газета.