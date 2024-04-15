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Россияне начали массово скупать автомобили
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:20

Россияне начали массово скупать автомобили "Москвич" после начала скидок

Россияне стали чаще покупать автомобили "Москвич", особенно модель "Москвич 3", после анонса значительных скидок. Директор дилерского центра "Авилон Москвич" Дмитрий Макарычев отметил многократный рост интереса к кроссоверу "Москвич 3".

Производитель удерживает стабильные цены, что способствует увеличению объемов продаж. Предпочтение покупателей отдается комплектациям "Стандарт" и "Стандарт плюс", а также "Комфорт", особенно тем, кто изначально рассматривал базовые версии. Согласно объявленным скидкам, кроссовер "Москвич 3" в комплектации "Комфорт" доступен за 1 655 000 рублей со 136-сильным турбомотором и механической коробкой передач, а с вариатором — за 1 725 000 рублей, сообщает Южный Автомобиль.

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