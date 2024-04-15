Россияне стали чаще покупать автомобили "Москвич", особенно модель "Москвич 3", после анонса значительных скидок. Директор дилерского центра "Авилон Москвич" Дмитрий Макарычев отметил многократный рост интереса к кроссоверу "Москвич 3".

Производитель удерживает стабильные цены, что способствует увеличению объемов продаж. Предпочтение покупателей отдается комплектациям "Стандарт" и "Стандарт плюс", а также "Комфорт", особенно тем, кто изначально рассматривал базовые версии. Согласно объявленным скидкам, кроссовер "Москвич 3" в комплектации "Комфорт" доступен за 1 655 000 рублей со 136-сильным турбомотором и механической коробкой передач, а с вариатором — за 1 725 000 рублей, сообщает Южный Автомобиль.