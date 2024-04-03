Стало известно, за сколько можно приобрести новый "Москвич 3"

Цены на кроссовер "Москвич 3" 2024 года оказались незначительно выше тех, что были предложены со скидкой на модели прошлого года.
Весной дилеры предлагали значительные скидки из-за перенасыщения складов автомобилями 2023 года, но предполагается, что "Москвич" может сохранить низкие цены даже после завершения этого периода.
По обновленному прайс-листу, цены на "Москвич 3" 2024 года варьируются от 1 655 000 до 1 865 000 рублей в зависимости от комплектации. Информация о возможной политике ценообразования для седана "Москвич 6" пока не раскрывается, сообщает Российская Газета.
Космический мусор с МКС упал на крышу дома в США
В марте текущего года на крышу дома во Флориде упал обломок космического мусора, выброшенного с Международной космической станции три года назад.
Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года
Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, используемым в таких моделях как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo.
Врач Гончиков сообщил, что ночные мочеиспускания могут указывать на цистит и полиурию
Врач-уролог Батор Гончиков предупредил, что ночные мочеиспускания (ноктурия) могут быть признаком различных заболеваний мочевыделительной системы.
Ученые: височные кости в черепах динозавров и людей образовались в результате пищевого поведения
Исследование, проведенное группой ученых из Тюбингенского университета и Рурского университета в Бохуме, предоставляет новый взгляд на происхождение височных костей у различных наземных позвоночных, включая динозавров и людей.