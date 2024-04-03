Стало известно, за сколько можно приобрести новый "Москвич 3"

Цены на кроссовер "Москвич 3" 2024 года оказались незначительно выше тех, что были предложены со скидкой на модели прошлого года.

Весной дилеры предлагали значительные скидки из-за перенасыщения складов автомобилями 2023 года, но предполагается, что "Москвич" может сохранить низкие цены даже после завершения этого периода.

По обновленному прайс-листу, цены на "Москвич 3" 2024 года варьируются от 1 655 000 до 1 865 000 рублей в зависимости от комплектации. Информация о возможной политике ценообразования для седана "Москвич 6" пока не раскрывается, сообщает Российская Газета.