Российская академия наук (РАН) под предводительством президента Геннадия Красникова заявила о работе над созданием государственной программы по новым антибиотикам. Этот шаг оправдывается растущей устойчивостью бактерий к существующим антибиотикам, о чем предупреждала Всемирная организация здравоохранения в своем докладе 2022 года.
Академия признает эту проблему критически важной, учитывая ее потенциальную угрозу для общественного здоровья и медицины в целом. Формирование государственной программы по созданию новых антибиотиков представляет собой стратегический ответ на вызовы резистентности бактерий и направлено на обеспечение эффективной защиты от инфекционных заболеваний в будущем, сообщает ТАСС.
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