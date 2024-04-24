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В РАН заявили о работе над созданием госпрограммы по новым антибиотикам
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:28

В РАН заявили о работе над созданием госпрограммы по новым антибиотикам

Российская академия наук (РАН) под предводительством президента Геннадия Красникова заявила о работе над созданием государственной программы по новым антибиотикам. Этот шаг оправдывается растущей устойчивостью бактерий к существующим антибиотикам, о чем предупреждала Всемирная организация здравоохранения в своем докладе 2022 года.

Академия признает эту проблему критически важной, учитывая ее потенциальную угрозу для общественного здоровья и медицины в целом. Формирование государственной программы по созданию новых антибиотиков представляет собой стратегический ответ на вызовы резистентности бактерий и направлено на обеспечение эффективной защиты от инфекционных заболеваний в будущем, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org/theglobalpanorama (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Generic License)

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