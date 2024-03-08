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В ВОЗ посоветовали женщинам отказаться от употребления алкоголя на 8 марта
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:22

В ВОЗ посоветовали женщинам отказаться от употребления алкоголя на 8 марта

В заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркнуто, что употребление алкоголя на 8 марта, Международный женский день, увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин.

Согласно ВОЗ, рак молочной железы является наиболее распространенным видом онкологии среди женщин. Профилактические меры затрудняются из-за низкой осведомленности о связи между употреблением алкоголя и раком молочной железы, о чем свидетельствует лишь 21% осведомленных женщин в 14 странах Европы.

Для женщин в Европе рак молочной железы составляет основной процент случаев рака, связанных с алкоголем, а именно 66% от общего числа случаев, сообщает News.Ru.

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