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Акула напала на сёрфера в Новом Южном Уэльсе, Австралия
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 11:06

Акула напала на сёрфера в Новом Южном Уэльсе, Австралия

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии акула атаковала подростка, занимавшегося сёрфингом.

Подростка укусили за ногу, и он описывает момент, когда увидел плавник акулы. Друзья доставили пострадавшего в больницу, где врачи выявили глубокие рваные раны на его бедре.

Этот случай произошел вскоре после атаки акулы на туристку из США, которая погибла от ранений во время катания на падлборде у багамского острова Нассау.

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