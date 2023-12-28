Акула напала на сёрфера в Новом Южном Уэльсе, Австралия

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии акула атаковала подростка, занимавшегося сёрфингом.
Подростка укусили за ногу, и он описывает момент, когда увидел плавник акулы. Друзья доставили пострадавшего в больницу, где врачи выявили глубокие рваные раны на его бедре.
Этот случай произошел вскоре после атаки акулы на туристку из США, которая погибла от ранений во время катания на падлборде у багамского острова Нассау.
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