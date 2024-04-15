Авиаперевозчик "Аэрофлот" анонсировал внедрение новой услуги — перевозку домашних животных на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после успешного завершения испытательного периода. Теперь клиенты смогут безопасно и комфортно путешествовать со своими питомцами на всех рейсах "Аэрофлота" и его дочерней компании "Россия" (рейсы под кодом "SU").

Информация об этом представлена на официальном веб-ресурсе перевозчика.

В течение трех месяцев проходили тесты новой услуги, которые подтвердили ее популярность среди владельцев маленьких животных и птиц — более 900 питомцев были успешно перевезены за это время. Кроме того, в результате испытаний были внесены изменения в размеры контейнеров для перевозки животных в салоне бизнес-класса. По этой услуге каждый пассажир имеет возможность перевозить один контейнер с питомцем, общий вес которого не превышает 15 кг. Допускается использование жестких или полужестких контейнеров, в которых животное должно иметь возможность стоять и поворачиваться вокруг себя. Максимальные размеры контейнеров для эконом и комфорт классов: полужесткий — 50×35×32 см, жесткий — 50×35×30 см. Для бизнес-класса: полужесткий — 50×40×40 см, жесткий — 50×40×30 см.

Контейнер должен соответствовать установленным требованиям и иметь ручку или петлю для надежного закрепления на пассажирском кресле. Услуга доступна во всех классах обслуживания, однако контейнеры можно размещать только на креслах у иллюминатора в соответствии с правилами безопасности. Оплата за дополнительное место взимается по тарифу, применяемому для взрослых пассажиров.

Подробные правила предоставления услуги можно найти на официальном веб-сайте компании. Установка параметров контейнеров для перевозки животных (вес и размеры) осуществлялась с учетом особенностей конструкции пассажирских кресел, обеспечения комфорта других пассажиров и соблюдения требований безопасности, сообщает Турпром.