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Эксперты рассказали, в какое время суток лучше вылетать
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:27

Эксперты рассказали, в какое время суток лучше вылетать

Анализ данных авиарейсов показал, что дневные перелёты чаще всего подвержены задержкам и отменам по сравнению с утренними и вечерними рейсами. В 2022 году отменено 2.8% и задержано 19% всех рейсов, что вдвое больше обычного.

В Великобритании 37% рейсов опоздали как минимум на 15 минут. Не было представлено данных о российской статистике задержек.

После снятия ограничений, связанных с пандемией, аэропорты оказались не готовы к растущему потоку пассажиров. Эксперты рекомендуют выбирать утренние рейсы, так как они имеют меньшую вероятность задержек, и они уже готовы к вылету после ночного пребывания в аэропорту. Также утром обычно лучше погода, что способствует своевременному вылету. Для снижения рисков опоздания эксперты рекомендуют избегать пересадок и предпочитать прямые рейсы, сообщает Турпром.

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