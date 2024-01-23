Финское исследование выявило связь между загрязнением воздуха и здоровьем человека

Финское исследование выявило, что даже минимальные концентрации загрязнителей воздуха могут вызывать неблагоприятные изменения в кардиометаболических факторах риска. Основным воздействующим фактором являются твердые частицы, особенно из дорожного движения и сжигания древесины.

Интересно, что качество диеты оказывает влияние на эти связи, изменяя их. Даже при низких уровнях загрязнения воздуха, оно связано с негативными эффектами на кардиометаболическое здоровье, особенно с резистентностью к инсулину, гормонами и липидами. Улучшение качества диеты может предоставить защиту от воздействия загрязнений воздуха, а также подчеркивается важность политических мер по улучшению пищевой среды и борьбе с загрязнением воздуха, сообщает Planet Today.