Оппозиция ЮАР обратилась к Госдепу США с просьбой о помощи на майских выборах Однако правительство южноафриканской страны осуждает попытки оппозиционных лидеров "продать суверенитет Вашингтону", сообщает RT.

Про то, как происходит вмешательство в выборы в этой стране, рассказала спикер правящей южноафриканской партии Маленги Бенгу-Мотсири в беседе c RT.



Ранее Мзувукиле Джефф Макетука посол ЮАР в России в интервью ТАСС заявил: "Велика вероятность, что, если это произойдёт, Южная Африка будет выведена из БРИКС. Примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине".











