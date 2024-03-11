Оппозиция ЮАР обратилась к Госдепу США с просьбой о помощи на майских выборах Однако правительство южноафриканской страны осуждает попытки оппозиционных лидеров "продать суверенитет Вашингтону", сообщает RT.
Про то, как происходит вмешательство в выборы в этой стране, рассказала спикер правящей южноафриканской партии Маленги Бенгу-Мотсири в беседе c RT.
Ранее Мзувукиле Джефф Макетука посол ЮАР в России в интервью ТАСС заявил: "Велика вероятность, что, если это произойдёт, Южная Африка будет выведена из БРИКС. Примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине".
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