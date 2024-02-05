Триестский залив Адриатического моря в начале февраля впервые за многие годы покрылся тонким слоем льда. Последний раз замерзание моря наблюдали четверть века назад.
На фоне новостей об аномальном тепле в регионах Италии, информация, когда соленая вода замерзает в достаточно южном регионе, выглядит обескураживающе для сторонников теории о глобальном потеплени. Говоря о причинах такой аномалии, другие специалисты всё чаще указывают на остановку Гольфстрима в Атлантике.
"Тонкая завеса поверхностного льда покрывает воды этим утром, создавая необычное зрелище, сообщают сотрудники, ведущие мониторин в заливе вместе с исследователями из Национального института океанографии и экспериментальной геофизики (OGS)", — написано на странице института "Area Marina Protetta Miramare".
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