Запад не готов к переговорам, заявил Лавров

В своем выступлении Сергей Лавров поднял главную проблему дня - причина, по которой западные силы не желают достичь соглашения путем дипломатии.

Лавров заявил, что западные силы будут и дальше оказывать давление на Москву, используя для этого широкий арсенал собственной пропаганды и финансовых рычагов. Западное давление расширится на все сферы деятельности: от экономики до спорта.

Министр также дал комментарий нынешней обстановке. Он сказал, что политические элиты США и ЕС не оставляют больших надежд насчёт поражения России. Они, безусловно, заметили успехи ВС РФ в зоне СВО. Поэтому сейчас главный страх глав западных государств - победа Путина.

Лавров также добавил в заключение, что Россия готова к любым дипломатическим решениям, но только если они не будут идти российской стороне в ущерб. Запад не хочет допустить переговоров по одной причине, они не хотят учитывать российские интересы и нынешние реалии в современном мире.