Ученые: "волшебные острова" на Титане, вероятно, представляют собой сотовые углеводородные айсберги

На Титане, единственном объекте в Солнечной системе с реками, озерами и морями, "волшебные острова" вероятно представляют собой пористые углеводородные айсберги. Новое исследование сосредотачивается на взаимодействии образования твердых веществ в атмосфере с их попаданием в озера.

Пористые твердые тела, напоминающие пемзу, могут плавать на поверхности жидких структур Титана, образуя "волшебные острова" у берегов озер и рек. Это объясняет яркие пятна на поверхности морей и поддерживает гипотезу о гладкости водных формаций благодаря замерзшему твердому покрытию, сообщает Planet Today.