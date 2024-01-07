Ученые: "волшебные острова" на Титане, вероятно, представляют собой сотовые углеводородные айсберги

На Титане, единственном объекте в Солнечной системе с реками, озерами и морями, "волшебные острова" вероятно представляют собой пористые углеводородные айсберги. Новое исследование сосредотачивается на взаимодействии образования твердых веществ в атмосфере с их попаданием в озера.
Пористые твердые тела, напоминающие пемзу, могут плавать на поверхности жидких структур Титана, образуя "волшебные острова" у берегов озер и рек. Это объясняет яркие пятна на поверхности морей и поддерживает гипотезу о гладкости водных формаций благодаря замерзшему твердому покрытию, сообщает Planet Today.
На Хайнане проходит выставка экологических машин
На выставке экологических автомобилей на Хайнане приняли участие около 90 автобрендов, представив более 500 моделей. Мероприятие, организованное Китайским комитетом по развитию международной торговли, Китайской международной торговой палатой и Международным выставочным центром КНР, проходит с 5 по 8 января в Хайкоу.
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции
Ученые из Великобритании и Нидерландов выявили 15 факторов риска ранней деменции, поддаваемых коррекции. Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, использовало данные Биобанка Великобритании и включило 356 052 человека моложе 65 лет.
Недостаток потребления омега-3 может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям
Недостаток потребления омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, особенно при недостатке рыбы в рационе, может привести к повышению холестерина и различным заболеваниям. Врачи отмечают, что признаки нехватки омега-3 включают повышенную утомляемость, сниженное настроение, сухость кожи и медленное заживление ран.
Эксперт Рузанов дал советы по открытию замерзшей двери автомобиля
При замерзании дверей автомобиля из-за зимних температурных изменений рекомендуется избегать сильного усилия при попытках открыть дверь после разблокировки замка, так как механизмы могут быть повреждены.