Шойгу сообщил об общих потерях ВСУ

Шойгу раскрыл общее количество погибших ВСУ за все время длительности СВО.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил точные цифры потерь украинской армии за все время СВО. Названа цифра в 444 тысяч погибших. Причём с начала текущего года ВСУ теряет в день по 800 военнослужащих. Подобная статистика свидетельствует об истощении и поредении сил украинских войск.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прямой конфликт России с НАТО будет неизбежен в случае, если западные войсковые подразделения окажутся на территории Украины и будут воевать за неё.

Песков добавил к ответу, что Альянс должен подумать перед тем, как идти на такой шаг, а именно оценить все возможные последствия для своей и украинской стороны.