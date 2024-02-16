ЦИК распределил эфирное время для агитации кандидатов в президенты

ЦИК окончательно принял решение, как распределить эфирное время для агитации кандидатов в президенты РФ.
Эфирное время, посвящённое избирательным программам кандидатов на пост главы государства, было предоставлено нескольким федеральным телеканалам: Россия-1, Первый канал, Россия-24, ОТР, ТВ Центр. Радиовещание будет вестись на «Радио Россия», «Маяк», «Вести ФМ».
Агитация начинается с 17 числа текущего месяца, но бесплатное время будет предоставлено только 19 февраля. 26 февраля пройдут первые дебаты, которые будут транслировать на Первом канале, Россия-1, Тв-центр и Россия-24. На остальных каналах дебаты покажут только 29 февраля.
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