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ЦИК распределил эфирное время для агитации кандидатов в президенты
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:30

ЦИК распределил эфирное время для агитации кандидатов в президенты

ЦИК окончательно принял решение, как распределить эфирное время для агитации кандидатов в президенты РФ.

Эфирное время, посвящённое избирательным программам кандидатов на пост главы государства, было предоставлено нескольким федеральным телеканалам: Россия-1, Первый канал, Россия-24, ОТР, ТВ Центр. Радиовещание будет вестись на «Радио Россия», «Маяк», «Вести ФМ».

Агитация начинается с 17 числа текущего месяца, но бесплатное время будет предоставлено только 19 февраля. 26 февраля пройдут первые дебаты, которые будут транслировать на Первом канале, Россия-1, Тв-центр и Россия-24. На остальных каналах дебаты покажут только 29 февраля.

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