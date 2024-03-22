Neuralink начал работу над созданием импланта, возвращающего зрение

Neuralink, компания, основанная Илоном Маском в 2016 году, разрабатывает передовые нейротехнологии, направленные на улучшение качества жизни людей. Их последний проект, имплант под названием Blindsight, призван вернуть зрение слепым людям. Этот имплант, уже протестированный на обезьянах, обладает потенциалом превзойти человеческое зрение, начиная с низкого разрешения, но впоследствии достигнув уровня обычного зрения.

На презентации Neuralink Маск выразил уверенность в возможности компании восстановить зрение у тех, кто его никогда не имел. Этот заявленный подход свидетельствует о высоких амбициях компании.

Компания продемонстрировала прогресс на практике, показав, как первый пациент, 29-летний Нолан Арбо, использует имплант, чтобы играть в шахматы. После травмы, парализовавшей его в юности, Арбо теперь может управлять курсором на экране ноутбука силой мысли, что позволяет ему наслаждаться компьютерными играми.

28 января Neuralink впервые вжила имплант в мозг человека, продемонстрировав свою способность внедрять свои технологии на практике.

Илон Маск видит потенциал нейроинтерфейсов в том, чтобы сделать человека киборгом, дать возможность противостоять искусственному интеллекту и управлять компьютером прямо силой мысли. Эти амбициозные цели делают Neuralink ведущим игроком в области нейротехнологий, открывая новые перспективы для медицины и технологий будущего, сообщает ТАСС.