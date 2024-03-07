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Если в Зеленского целились бы, то попали бы, написал в посте Дмитрий Медведев
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 18:13

Если в Зеленского целились бы, то попали бы, написал в посте Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал пост в Telegram-канале, что в зарубежных СМИ распространяется ложная информация об ударе по кортежу Зеленского.

Зампред добавил, что если бы удар и планировался, то он попал бы точно в цель. Медведев окончил свой пост философским изречением на латыне, которое в переводе на русский звучит: "Нет худа без добра".

Ранее неподалёку от встречи украинского лидера Владимира Зеленского и греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Одессе погремел взрыв. Многие западные СМИ посчитали это прямым покушением на президента Украины.

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