Если в Зеленского целились бы, то попали бы, написал в посте Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал пост в Telegram-канале, что в зарубежных СМИ распространяется ложная информация об ударе по кортежу Зеленского.
Зампред добавил, что если бы удар и планировался, то он попал бы точно в цель. Медведев окончил свой пост философским изречением на латыне, которое в переводе на русский звучит: "Нет худа без добра".
Ранее неподалёку от встречи украинского лидера Владимира Зеленского и греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Одессе погремел взрыв. Многие западные СМИ посчитали это прямым покушением на президента Украины.
МИД Германии обратился к гражданам с просьбой воздержаться от поездок в РФ
Документ выложен на официальном сайте правительства.
Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД
Под прикрытием образовательных и культурных обменов на деле проекты были нацелены на рекрутирование "агентов влияния".
В российских вузах введут новый учебный курс "История религий России"
В 28 российских университетов проводят апробацию новой учебной дисциплины История религий России.
Свыше 4,5 тысяч сайтов вредоносного содержания были заблокированы в регионах Северного Кавказа
В регионах Северного Кавказа было заблокировано и подвержено немедленному удавлению свыше 4,5 тысяч вредоносных сайтов, распространяющих запрещённую на территории РФ информацию.