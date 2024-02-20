В двух штатах Индии приняли решение запретить продажу сладкой ваты

В результате обнаружения химического соединения родамина-б, вызывающего рак, в сладкой вате и других кондитерских изделиях, два штата Индии — Тамилнад и союзная территория Пудучерри — приняли решение о запрете продажи указанных продуктов.
Это решение было вызвано опасениями по поводу здоровья населения и спровоцировано результатами анализов лаборатории анализа пищевых продуктов. Последующие действия включают в себя приказы государственных министров здравоохранения о принятии строгих мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов и проверке магазинов, а также предупреждение о возможных опасностях для здоровья, особенно у детей, при употреблении пищевых продуктов с красящими добавками, сообщает РИА Новости.
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