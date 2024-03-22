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Члены банды, которые обвиняются в убийстве одного из курьеров-золотоискателей, объявлены в международный розыск
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:26

Члены банды, которые обвиняются в убийстве одного из курьеров-золотоискателей, объявлены в международный розыск

Суд Читы вынес наказание преступной группировке, обвиняемой в похищении двоих курьеров с нелегально добытыми золотыми самородками, оценивающимися в 70 миллионов рублей.

Банда наняла двоих жителей Хакасии, чтобы те привезли золото в Читу. Части золота не оказалось в тайнике, вследствие чего двоих курьеров начали жестоко пытать, а одного из них убили, а именно утопили в одном из водоёмов.

Сейчас один из членов банды находится под следствием, а двое других объявлены в международный розыск. Им всем грозит от 7 до 17 лет колонии строгого режима.

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