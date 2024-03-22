Члены банды, которые обвиняются в убийстве одного из курьеров-золотоискателей, объявлены в международный розыск

Суд Читы вынес наказание преступной группировке, обвиняемой в похищении двоих курьеров с нелегально добытыми золотыми самородками, оценивающимися в 70 миллионов рублей.
Банда наняла двоих жителей Хакасии, чтобы те привезли золото в Читу. Части золота не оказалось в тайнике, вследствие чего двоих курьеров начали жестоко пытать, а одного из них убили, а именно утопили в одном из водоёмов.
Сейчас один из членов банды находится под следствием, а двое других объявлены в международный розыск. Им всем грозит от 7 до 17 лет колонии строгого режима.
Google сделала общедоступной Gemini 1.5 Pro - самую мощную нейросеть в мире
Новая версия нейросети способна обрабатывать до 1 млн токенов, что является ее ключевой особенностью.
Ученые из Сингапура обнаружили новый ген, который играет ключевую роль в развитии заболеваний почек
Исследование, опубликованное в журнале American Society of Nephrology (ASN), выявило, что повышенная активность гена WWP2 ускоряет прогрессирование фиброза почек.
Туроператоры отметили растущий интерес россиян к отдыху в Марокко
Некоторые туроператоры отмечают стабильный спрос на туры в Марокко, в то время как другие сообщают о значительном росте интереса.
Стало известно, что россияне стали отдавать предпочтение полетам в бизнес-классе для весенних путешествий
Статистика показывает, что бронирования билетов бизнес-класса увеличились на 50%, преимущественно на международных рейсах, где доля таких бронирований составила 0,64%.