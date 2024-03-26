В Genesis представили новый бренд Magma для своих спортивных "заряженных" автомобилей

Первым из линейки Magma представлен электрический GV60 с улучшенной производительностью и дополнительным охлаждением. Обещаны также улучшенная батарея, аэродинамические диски и кресла-ковши в салоне.
Magma-версии будут доступны для каждой серийной модели Genesis в будущем.
Новинка построена на платформе, схожей с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, которые уже имеют свои спортивные версии, сообщает Motor.
Geely представила новый кроссовер Galaxy E5, который официально дебютирует в апреле
Galaxy E5 является последним дополнением к линейке автомобилей Galaxy, которая также включает в себя гибриды и электрокары.
В Apple создали на своем сайте страницу для сравнения старых iPhone и новых
Apple представила новую страницу на своем сайте, на которой происходит подробное сравнение между старыми моделями iPhone и новыми устройствами линейки iPhone 15.
Ученые из Самары разработали и запатентовали инновационный метод лазерной диагностики пародонтита
Этот метод позволяет обнаружить заболевание всего за несколько секунд, без необходимости проведения рентгеновских исследований или анализов.
Вторая часть Джокера превратится в полноценный мюзикл
Существует версия, что новый "Джокер: Безумие на двоих" будет состоять из множества музыкальных номеров и включит в себя минимум 2 оригинальные песни.