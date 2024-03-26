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В Genesis представили новый бренд Magma для своих спортивных
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:16

В Genesis представили новый бренд Magma для своих спортивных "заряженных" автомобилей

Первым из линейки Magma представлен электрический GV60 с улучшенной производительностью и дополнительным охлаждением. Обещаны также улучшенная батарея, аэродинамические диски и кресла-ковши в салоне.

Magma-версии будут доступны для каждой серийной модели Genesis в будущем.

Новинка построена на платформе, схожей с Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, которые уже имеют свои спортивные версии, сообщает Motor.

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