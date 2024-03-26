Geely представила новый кроссовер Galaxy E5, который официально дебютирует в апреле

Galaxy E5 является последним дополнением к линейке автомобилей Galaxy, которая также включает в себя гибриды и электрокары. Характеристики силовой установки пока не разглашены, но седан Galaxy E8, представленный ранее, имеет одномоторную компоновку.
Несмотря на фирменный камуфляж, на фотографиях видны особенности дизайна, такие как скрытые дверные ручки, аэродинамичные колесные диски, спойлер и фонари "сквозного" типа. Предполагаемая цена кроссовера составляет от 150 до 200 тысяч юаней, сообщает Российская Газета.
В Genesis представили новый бренд Magma для своих спортивных "заряженных" автомобилей
Первым из линейки Magma представлен электрический GV60 с улучшенной производительностью и дополнительным охлаждением.
В Apple создали на своем сайте страницу для сравнения старых iPhone и новых
Apple представила новую страницу на своем сайте, на которой происходит подробное сравнение между старыми моделями iPhone и новыми устройствами линейки iPhone 15.
Ученые из Самары разработали и запатентовали инновационный метод лазерной диагностики пародонтита
Этот метод позволяет обнаружить заболевание всего за несколько секунд, без необходимости проведения рентгеновских исследований или анализов.
Вторая часть Джокера превратится в полноценный мюзикл
Существует версия, что новый "Джокер: Безумие на двоих" будет состоять из множества музыкальных номеров и включит в себя минимум 2 оригинальные песни.