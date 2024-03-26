Geely представила новый кроссовер Galaxy E5, который официально дебютирует в апреле

Galaxy E5 является последним дополнением к линейке автомобилей Galaxy, которая также включает в себя гибриды и электрокары. Характеристики силовой установки пока не разглашены, но седан Galaxy E8, представленный ранее, имеет одномоторную компоновку.

Несмотря на фирменный камуфляж, на фотографиях видны особенности дизайна, такие как скрытые дверные ручки, аэродинамичные колесные диски, спойлер и фонари "сквозного" типа. Предполагаемая цена кроссовера составляет от 150 до 200 тысяч юаней, сообщает Российская Газета.