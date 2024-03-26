Российский Forthing T5 Evo получит полный привод для лучшей конкуренции с Chery и Geely

Компания Ixen, дистрибьютор Forthing в России, объявила о планах оснастить кроссовер T5 Evo системой полного привода в течение 2024 года, с целью укрепить конкуренцию на рынке. Эта система будет эксклюзивной для российского рынка и разрабатывается государственной компанией Dongfeng Liuzhou Motor.
Система полного привода будет подобна той, что используется в Chery Tiggo 7 Pro Max AWD и Omoda C5 AWD, и будет включать интеллектуальную многодисковую муфту с функцией автоматического подключения.
Forthing T5 Evo производится на заводе "Автотор" в Калининградской области. Модель оснащена турбомотором объемом 1.5 литра от Mitsubishi, мощностью 197 л. с., с 7-ступенчатым "роботом". Цена стартует от 3 080 000 рублей. Подробности о цене полноприводной версии пока неизвестны, но она будет конкурировать с Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro 4WD, цены на которые составляют 2 820 000 — 3 100 000 и 3 089 000 — 3 394 000 рублей соответственно, сообщает Российская Газета.
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