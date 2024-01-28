Infosecurity Magazine сообщает о новом тревожном тренде в сфере кибербезопасности, связанном с возможностью взлома чат-ботов на базе искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Хакеры применяют подобные нейросетевые боты для осуществления атак на пользователей Интернета.
Отчет "Лаборатории Касперского" отмечает, что интерес к обсуждению различных чат-ботов в темных уголках Интернета достиг своего пика в марте прошлого года, и обсуждения продолжаются уже почти год. Эксперты полагают, что злоумышленники стремятся использовать искусственный интеллект для организации кибератак.
В настоящее время обсуждаются технические аспекты взлома чат-ботов, призванных создавать вирусы и помогать в атаках на конкретных пользователей. Кроме того, хакеры разработали альтернативные версии ChatGPT, такие как XXXGPT и FraudGPT, настроенные для оказания поддержки злоумышленникам. Аналитик Алиса Кулишенко подчеркивает, что хакеры активно взламывают и покупают аккаунты ChatGPT, применяя их в своих атаках, сообщает SM.News.
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