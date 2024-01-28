Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 89,5159
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 97,0945
Infosecurity Magazine сообщает о новом тревожном тренде в сфере кибербезопасности
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 20:12

Infosecurity Magazine сообщает о новом тревожном тренде в сфере кибербезопасности

Infosecurity Magazine сообщает о новом тревожном тренде в сфере кибербезопасности, связанном с возможностью взлома чат-ботов на базе искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Хакеры применяют подобные нейросетевые боты для осуществления атак на пользователей Интернета.

Отчет "Лаборатории Касперского" отмечает, что интерес к обсуждению различных чат-ботов в темных уголках Интернета достиг своего пика в марте прошлого года, и обсуждения продолжаются уже почти год. Эксперты полагают, что злоумышленники стремятся использовать искусственный интеллект для организации кибератак.

В настоящее время обсуждаются технические аспекты взлома чат-ботов, призванных создавать вирусы и помогать в атаках на конкретных пользователей. Кроме того, хакеры разработали альтернативные версии ChatGPT, такие как XXXGPT и FraudGPT, настроенные для оказания поддержки злоумышленникам. Аналитик Алиса Кулишенко подчеркивает, что хакеры активно взламывают и покупают аккаунты ChatGPT, применяя их в своих атаках, сообщает SM.News.

Мир

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.

Читать полностью
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

О﻿дин из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.

Читать полностью

Общество

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.

Читать полностью
Захарова: организаторы

Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ

Организ﻿аторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.

Читать полностью

Новости