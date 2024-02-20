В Apple предупредили пользователей о нежелательности использования риса для сушки промокших iPhone

Вместо просушки устройств рисом, в компании рекомендуют избегать внешних источников тепла или сжатого воздуха, а также не вставлять посторонние предметы, такие как ватные палочки или бумажные полотенца, в разъем устройства.
Это предостережение направлено на предотвращение повреждений гаджета. Хотя некоторые люди ранее прибегали к методу с использованием риса для сушки iPhone, это действие может привести к дальнейшим повреждениям материнской платы устройства, как утверждается в исследованиях и замечено на портале Macworld, сообщает ТАСС.
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