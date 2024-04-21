Израильские ВВС нанесли ракетные удары по городу Рафах на юге сектора Газа. В результате авианалета разрушены два жилых дома, погибли не менее 24 человек, включая 16 женщин и 6 детей. По сведениям очевидцев, число жертв может возрасти, сообщает ТАСС.
Ранее израильские истребители нанесли удар по лагерю беженцев в центре палестинского анклава Нусейрат. Жертвами этой воздушной атаки стали семь мирных граждан. Всего за сутки в секторе Газа были убиты 48 человек и 79 получили ранения в результате бомбардировок и обстрелов.
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В зоне деэскалации за сутки было зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск. Они были произведены из районов, контролируемых террористическими группировками "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана". В результате снайперского огня из района Хаддада был ранен один военнослужащий сирийской армии.
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