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Более 1,4 тыс. домов в Оренбургской области за сутки освободились от воды
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:38

Более 1,4 тыс. домов в Оренбургской области за сутки освободились от воды

Более 1600 домов и более 800 приусадебных участков были освобождены от воды в Оренбургской области за последние сутки. Вода постепенно отступает, и уже более 1600 домов и почти 800 земельных участков перестали быть затопленными, как сообщили власти Оренбургской области.

Несмотря на это, в области все еще остаются под водой более 17 тысяч участков и более 12 тысяч домов, 123 из которых являются многоквартирными, согласно информации ТАСС.

Более 13 тысяч человек из домовладений, куда пришла вода, были эвакуированы. Более тысячи человек, включая 212 детей, находятся в пунктах временного размещения.

В регионе, примерно в 20-ти муниципалитетах ограничено транспортное сообщение по мостам. Однако движение по федеральным трассам не нарушено. В отрезанных от воды участках есть запасы продуктов и медикаментов.

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