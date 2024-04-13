Более 1600 домов и более 800 приусадебных участков были освобождены от воды в Оренбургской области за последние сутки. Вода постепенно отступает, и уже более 1600 домов и почти 800 земельных участков перестали быть затопленными, как сообщили власти Оренбургской области.
Несмотря на это, в области все еще остаются под водой более 17 тысяч участков и более 12 тысяч домов, 123 из которых являются многоквартирными, согласно информации ТАСС.
Более 13 тысяч человек из домовладений, куда пришла вода, были эвакуированы. Более тысячи человек, включая 212 детей, находятся в пунктах временного размещения.
В регионе, примерно в 20-ти муниципалитетах ограничено транспортное сообщение по мостам. Однако движение по федеральным трассам не нарушено. В отрезанных от воды участках есть запасы продуктов и медикаментов.
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